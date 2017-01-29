Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1'i polis 4 yaralı

Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Olayda 1'i polis 4 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Olayda 1'i polis 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Mis Sokak'ta saat 05.30 sıralarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup silahlarını çekerek birbirlerine ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan görevli sivil polis memuru Onur Karaman, kavgayı ayırmak için araya girdi. Karaman'a yaşanan arbede sırasında bir kurşun isabet etti. Bacağından yaralanan polis memuru sivil bir araçla çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı, ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine sevk edildi. Onur Karaman'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sivil ve resmi ekipler sevk edildi. Silahlı kavga sonucunda Ersin E. ve biri bayan olmak olmak üzere 3 kişi daha yaralandı. Yaralılar Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayın gerçekleştiği sokağın giriş ve çıkışlarını kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler olay yerinde inceleme çalışması yaptı. Çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleme altına alan ekipler şüpheli şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

