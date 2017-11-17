17.11.2017 19:28 Beyoğlu'nda saunaya uyuşturucu baskını

Beyoğlu Cihangir'de narkotimler Özel Harekat polislerinin de desteğiyle önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bir saunaya giren ekipler, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirirken çok sayıda şüpheliyi de gözaltına alındı. Narkotik köpeği 'Eros' ile yapılan aramalarda da 'skank' diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Beyoğlu Cihangir'de narkotimler Özel Harekat polislerinin de desteğiyle önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bir saunaya giren ekipler, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirirken çok sayıda şüpheliyi de gözaltına alındı. Narkotik köpeği "Eros" ile yapılan aramalarda da 'skank' diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği Narkotimleri, Beyoğlu Cihangir'de belirlenen bazı adreslerde uyuşturucu madde depolandığı bilgisine ulaştı. Fiziki ve teknik takibin ardından tim, özel harekat polislerinin de desteğiyle çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda polis, girilecek adreslerin kapılarını koçbaşlarıyla kırdı. İçeride arama yapan tim, skank diye tabir edilen çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirirken, içeride bulunan şahıslar ise gözaltına alındı.



SAUNAYA DÜZENLENEN OPERASYONDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, Cihangir'de bir saunaya da giren narkotimleri, içeride yaptığı aramada kasanın içerisinde tabanca, uyuşturucu madde ve ticaretinden kazanılan çok miktarda para ele geçirdi. Ardından "Eros" isimli narkotik köpeğiyle sauna didik didik arandı. Yapılan aramalarda bir odadaki çekmecenin içerisinde de çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Bölge otomatik silahlarla önlem alan polis, kuş uçurtmadı.

Uyuşturucu maddelere polis ekipleri tarafından el koyulurken, gözaltına alınan şahıslar ise polis merkezine götürüldü.

(Doğan Can Cesur - İsmail Coşkun /İHA)

