11.02.2017 13:49 Beyoğlu'nda otel odasından düşen kişi ağır yaralandı

İstanbul Beyoğlu'nda bir otelin dördüncü katında bulunan odanın camından düşen bir kişi ağır yaralandı. İstanbul Beyoğlu'nda bir otelin dördüncü katında bulunan odanın camından düşen bir kişi ağır yaralandı.

Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Yoğurtçu Faik Sokakta sabah saatlerinde meydana gelen olayda Ceyhun Yılmaz isimli şahıs, otelinin dördüncü katından düştü. Otelin sundurmasına çarpıktan sonra yere düşen şahıs ağır şekilde yaralandı. Camdan düşen otel müşterisi Ceyhun Yılmaz'ın(31) yerde yattığını gören otel görevlileri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ağır yaralanan otel müşterisi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Yılmaz'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polisin olay ile ilgili çalışması sürüyor.

(Alper Korkmaz - Caner Sönmez / İHA)

