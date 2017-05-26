Beyoğlu'nda kestane ve mısırcılara büyük operasyon

İstanbul Beyoğlu'nda kestane ve mısır satıcılarının ürünlerini boş bir binada sağlıksız ortamda sakladıklarını belirleyen zabıta ekipleri düğmeye bastı. Binaya operasyon düzenleyen ekipler, ürünlere ve tezgahlara el koyarken zaman zaman gerginlik yaşandı.

İstanbul Beyoğlu'nda kestane ve mısır satıcılarının ürünlerini boş bir binada sağlıksız ortamda sakladıklarını belirleyen zabıta ekipleri düğmeye bastı. Binaya operasyon düzenleyen ekipler, ürünlere ve tezgahlara el koyarken zaman zaman gerginlik yaşandı.

Beyoğlu Dünya Sağlık Sokak'da bulunan ve vakıflara ait olduğu öğrenilen boş binayı seyyar satıcıların ürünlerini depoladığını ihbar alan zabıta ekipleri harekete geçti. Sağlıksız ortamda ürünlerin depolandığını belirleyen ekipler binaya kapıları kırarak girdi. Karşılarına çıkan manzara karşısında şaşkına dönen ekipler mısır ve kestanelerle tezgahlara el koydu. Yetkililer bu ortamda ürünlerin bozulduğunu söyleyince seyyar satıcılar tepki gösterdi. Bir seyyar satıcı uzun süre belediye ekiplerine direndi. Ardından tezgahlar ve ürünlere el koyan zabıta ekipleri kapıları bir daha girilmemesi için kilitledi. Seyyar satıcıların tezgahları da kamyona yüklendi.

