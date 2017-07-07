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Beyoğlu'nda inşaatı süren otelde iş kazası
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Beyoğlu'nda inşaatı süren otelde iş kazası

Beyoğlu 'nda inşaat halindeki bir otelde, merdivenden düşerek yaralanan inşaat işçisi hastaneye kaldırılırdı. Yaralı işçi ambulansa taşınırken görüntü almak isteyen basın mensuplarına inşaatta çalışan diğer işçiler tepki gösterdi.

Beyoğlu 'nda inşaat halindeki bir otelde, merdivenden düşerek yaralanan inşaat işçisi hastaneye kaldırılırdı. Yaralı işçi ambulansa taşınırken görüntü almak isteyen basın mensuplarına inşaatta çalışan diğer işçiler tepki gösterdi.
Olay Beyoğlu, Kasımpaşa Mahallesi Hayratçı sokakta saat 11:30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre otel inşaatında çalışan Cevat Lafçı 6 metrelik merdivenden boynunun üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Lafçı, Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken inşaatta çalışan arkadaşları görüntü almak isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Kazanın ardından olay yerinde bulunan bir vatandaş, "Düşmüş herhalde öyle diyorlar. Yaralı gördüm. Kafasından ve omzundan yaralanmıştı" dedi. Olayın ardından tepki gösteren inşaat işçisi basın mensupları tarafından başına su dökülerek sakinleştirildi.
(Caner Sönmez /İHA)

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