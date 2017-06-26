Beyoğlu'nda hava destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul Beyoğlu'nda çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Çok sayıda uyuşturucu hap ve bir miktar esrar maddesi ele geçirilirken, 2 kadın gözaltına alındı.
İstanbul Beyoğlu'nda çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Çok sayıda uyuşturucu hap ve bir miktar esrar maddesi ele geçirilirken, 2 kadın gözaltına alındı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Tarlabaşı ve Hacıahmet Mahallesi'nde daha önceden belirlenen 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Savcılık kararı ile arama yapılan evlerde satışa hazır bir miktar esrar maddesi ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kadın gözaltına alındı. Güven Timleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Motorize Polis ekiplerinin katıldığı operasyona bir polis helikopteri de havadan destek verdi. (Hüseyin Coşkun / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.