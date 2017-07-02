Beyoğlu'nda 1 dakikada market soygunu

İstanbul Beyoğlu'nda yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişinin marketi yaklaşık 1 dakikada soyduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Beyoğlu'nda yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişinin marketi yaklaşık 1 dakikada soyduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Beyoğlu Piyalepaşa'da geçtiğimiz Cuma günü bir market yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından soyulmuştu. Çalışanları silahla etkisiz hale getirerek soygunu gerçekleştiren zanlılar, marketten 400 lira almıştı. Zanlıların gerçekleştirdiği o soygunun ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
YAKLAŞIK 1 DAKİKADA SOYDULAR Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gaspçılardan biri silahla markete giriyor. Kasiyere silah doğrultan zanlı, kasadaki 400 lirayı alıyor. Gaspçılardan biri soygunu gerçekleştirirken, diğer soyguncular da kapıda bekleyerek etrafı gözetliyor. Soygun yaşandığı esnada marketin önünden geçenler ise yoluna devam ediyor. Ardından soyguncular paraları alıp koşarak kaçıyor. (Doğan Can Cesur/İHA)
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