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Beylikdüzü'nde sağlık hizmeti aksamadı
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Beylikdüzü'nde sağlık hizmeti aksamadı

Beylikdüzü Belediyesi, karla mücadelede dört koldan çalıştı. Her gün 24 saat boyunca sahada olan ekiplerden biri de Sağlık İşleri Müdürlüğü'ydü. Kar yağışının başlamasıyla çalışmalarına hız kazandıran müdürlük ekibi, hasta nakil ambulansı, liftli engelli aracı ve binek araçlarıyla 200 vatandaşa hizmet ulaştırdı.

Beylikdüzü Belediyesi, karla mücadelede dört koldan çalıştı. Her gün 24 saat boyunca sahada olan ekiplerden biri de Sağlık İşleri Müdürlüğü'ydü. Kar yağışının başlamasıyla çalışmalarına hız kazandıran müdürlük ekibi, hasta nakil ambulansı, liftli engelli aracı ve binek araçlarıyla 200 vatandaşa hizmet ulaştırdı.

Tüm İstanbul'u kısa sürede etkisi altına alan yoğun kar yağışı Beylikdüzü'nde hizmetle karşılandı. İlçedeki vatandaşların mağdur olmaması için hızlıca planlanan çalışmalarda ekipler her gün 24 saat sahadaydı. Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü de ilçe sakinlerinin taleplerine çözüm olmak için durmadan çalıştı. Tüm hizmetlerden toplamda 200 vatandaş faydalandı.

Hastaneye nakilden ilaç teminine vatandaşa destek

Bir hasta nakil ambulansı, bir liftli engelli aracı ve 3 binek araçla ring halinde görev yapan Sağlık İşleri Müdürlüğü ekibi, devlet ve özel hastaneden taburcu olan vatandaşların evlerine, hastaneye gitmek isteyen vatandaşların ise sağlık kuruluşlarına nakillerini sağladı. Yolda, araçlarında mahsur kalan vatandaşlara yardım eden çalışanlar, ilaçlarını alamayan vatandaşlar için nöbetçi eczanelerden ilaçlarını temin etti. Ayrıca sınava gidecek öğrencilere ve öğretmenlere nakil konusunda destek verildi.
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