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Beyaza bürünen Türkiye havadan görüntülendi
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Beyaza bürünen Türkiye havadan görüntülendi

Tükiye'nin dört bir yanında beyaz örtüyle kaplanan manzaralar havadan görüntüledi.

Tükiye'nin dört bir yanında beyaz örtüyle kaplanan manzaralar havadan görüntüledi.
Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı sonrasında DroneTürk grubu "Doğa İçin Uç 6" projesi kapsamında çok sayıda insansız hava aracını (Drone) Türkiye'nin farklı illerinde oluşan kar manzaralarını kaydetmek için gökyüzüne havalandırıldı. Kış manzaralarının tema olarak seçildiği projede 21 şehrin görüntüleri 25 drone pilotu tarafından kaydedilip tek bir videoda bir araya getirildi. Drone ile çekilen görüntülerle Türkiye'nin çeşitli illerindeki doğal güzellikleri gözler önüne serilirken, beyaza bürünmüş yapılar muhteşem güzellikleriyle dikkat çekti. Havadan çekilen görüntülerde Erciyes Dağı'ndan Uzungöl'e, Mevlana Türbesi'nden İshak Paşa Sarayı'na, Şebinkarahisar'dan Bursa'daki teleferik yolculuklarına kadar bir çok manzara izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Türkiye'deki birçok ilin karlar altındaki görüntülerinden oluşan proje videosunun müziğini Cafer Nazlıbaş yaparken proje sorumluluğunu DroneTürk grubu kurucusu Mustafa Kaçan üstlendi. Gönüllü olarak 6 bin kullanıcının yer aldığı grupta bu projelerin yanı sıra insansız hava aracı kullanmaya başlayan kişilere ise gönüllülük esaslı eğitim ve temel bilgilendirmeler de sunuluyor.

"YABANCI SEYAHAT SİTELERİ PROJEMİZE ÇOK DESTEK VERİYORLAR"
İnsansız Hava Araçları'nın Türkiye'de yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandığının altını çizen DroneTürk grubunun Kurucusu Mustafa Kaçan, "Oluşturduğumuz DroneTürk grubu ile insansız hava araçlarının kullanımı ve kurallarını eğitimler yolu ile göstermeye çalışıyoruz. Doğru kişiler tarafından doğru bir şekilde kullanımını teşvik etmek için Doğa İçin Uç projesini gerçekleştirmiştik. En son Vatan İçin Uç projesini 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gerçekleştirilen mitinglerin coşkusunu gösteren projemizi yapmıştık. Türkiye'mizin o kadar çok doğal güzellikleri var ki biz zaten bu projeler ile bunu göstermek istiyoruz. Yabancı seyahat siteleri projemize çok destek veriyorlar. Havadan görüntünün Türkye'de ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyoruz, projemizin amacı budur. Herkes Doğa İçin Uç projesinin bir pilotu olup bulunduğu illerdeki doğal güzelliklerinin bu projede yer almasını sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

21 ŞEHİR 25 DRONE PİLOTU TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ
Doğa İçin Uç Projesinin kış manzaralarını Artvin'den Muhammed Kösen, İstanbul'dan Mustafa Erkatırcı ve Ali İhsan aydın, Konya'dan Salih Kıyıcı, Hakan Gümüş ve Haluk Doğan Güneş, Bursa'dan Uğur Evin, Giresun'dan Serkan Bayraktar, Amasya'dan Özgür Serkan Akın, Kayseri'den Mevlüt Kara ve Arif Toy, Ordu'dan Emre Çukurve ve Emrah Eken, Kars'tan Okan Yılmaz, Kocaeli'den Mehmet Erkatırcı, Trobzon'dan Temel Yağız Kandaz, Ankara'dan Galip Fatih Karaduman, Uşak'tan M.Yaşar Gülderen, Ağrı'dan İsmail Onur Kurnaz ve Halil İbrahim Batıbeyi, Gümüşhane'den Abdullah Musa Tepeli, Mersin'den Mehmet Sezer, Şanlıurfa'dan Abdullah Yetkin, Erzurum'dan İsmail Onur Kurnaz, Çanakkale'den İsmail Onur Kurnaz, Rize'den Mustafa Erkatırcı ve Serkan bayraktar, Yozgat'dan Selim Durak drone ile çekti.
(Ahmet Faruk Sarıkoç / İHA)


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