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Beyaza bürünen Çamlıca Tepesi'nde vatandaşlar karın keyfini çıkardı
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Beyaza bürünen Çamlıca Tepesi'nde vatandaşlar karın keyfini çıkardı

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar Çamlıca Tepesi'ne gelerek karın keyfini çıkardı. Kar tutan yokuşlarda poşetlerle kayan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar Çamlıca Tepesi'ne gelerek karın keyfini çıkardı. Kar tutan yokuşlarda poşetlerle kayan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Çamlıca Tepesi'ni beyaza bürüdü. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar beyaza bürünen Çamlıca Tepesi'ne gelerek kar tutan yerde kayarak keyifli dakikalar yaşadı. Günün stresini attıklarını ifade eden Muhammed Yasin isimli vatandaş,' Ben aslen Vanlıyım. Oranın vermiş olduğu tadı vermiyor. Ancak kayabileceğimizi kadar kar yağdı ve tuttu. İstanbul'da böyle bir kar yağışını görmek güzel bir duygu. Günün stresini bu şekilde atmış olduk' şeklinde konuştu. İstanbul genelinde kar etkisini artırarak yağmaya devam ediyor.
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