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Nüket Belsan Taşören

Beyaz Türkler rahatsız

Ne günlerdi... Ne haber bültenleri... Her gece yarım saat Sibel Can ' ın dans ettiği, geri kalan zamanda da Reha Muhtar eşliğinde Müslüm - Fadime soap operasının köpürtüldüğü 28 Şubat postmodern darbesi hafızalarda... Güdümlü haber alma özgürlüğümüz... Kontrollü darbe (!) diyor ya şimdi Kılıçtaroğlu... İşte o zaman da kontrollü sözde değil özde laiklik elden gidiyor mu paranoyası... Pek çok leveli atlattık , pek çok acı tecrübemiz oldu dikenli demokrasi yollarında, idamlık ve bayramlık gömlekleri ile niceleri gelip geçti...
Bugünlerde ise tüm troll /yüzsüz/ fake /paralel hesaplar Atatürkçü duyar kasıyorlar dikkat ederseniz... Yine bilinçli, yine kontrollüler hiç şüphesiz...

1960 Askeri darbesi öncesinde de aynen böyle olmuş.... Her gün bir yerde bir Atatürk heykeli kırılmış kasıtlı olarak... Sonrasında Atatürk' ü koruma kanunu falan... Yine de yetmemiş tabi genç ve durumdan rahatsız subaylara... Öğrenci eylemleri, polis müdahalesi, yalandan kıyma haberleri, olur mu böyle olur mu türküsü derken.... Düşükler Yassıada' da filmi vizyonda...

Bugüne bakarsak bu perspektifle... Fetöcü kalkışma boyunun ölçüsünü aldı yalnız sinsi tehlike kapıda... Milleti zapt u rapt altında tutmaya alışkın Beyaz Türkler çok rahatsızlar ve Atatürkçülük , yaşam tarzına müdahale gibi taraftar toplayabilecekleri birtakım bahaneleri depoluyorlar anbean... Finansal olarak/ psikolojik olarak hazır hissettiklerinde uygun adım çıkagelecektir o postal sesleri eşliğinde bambaşka bir sözde yurtta sulh konseyi... Toyotalarından (Işid' in Toyotaları adlı makale tavsiyemdir )turuncu kıyafetlerine kafa kesme stüdyolarına kadar bir ABD yapım ve yönetmenliği eseri Daeş' in tüm faaliyetleri de İmam Hatiplere İlahiyatlara sakallı ak partililere yükleniyor da velhasıl tüm olanlar çağdaş yaşam tarzına müdahale olarak pazarlanıyor ya... Boşuna değil bu...Darbeye zemin hazırlamadır hepsinin amacı... Halbuki Şafak Pavey gibiler değil mi çiçekli başörtüsünden rahatsız, tektipçi yaşamı dayatan, halka daima üstten bakan zümre?..

Sosyal medyada trolün her türlüsü zarar, kışkırtmanın her türlüsü dikkatle izlenmeli bence... Şimdiki hedef sonraki hedef ve daha sonraki hedefleri için... Boş durmayan cambaza bak diyen üst akıl için gardımızı önlemimizi almamız şart... Yeni postmodern veya modern darbelere pabuç bırakmamak için...

Nüket Belsan Taşören

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