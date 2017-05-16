Beyaz Saray kapatıldı

ABD Gizli Servisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın bulunduğu yere zorla girmek isteyen birinin tespit edilmesinin ardından Beyaz Saray'ın kapatıldığını duyurdu.

ABD Gizli Servisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın bulunduğu yere zorla girmek isteyen birinin tespit edilmesinin ardından Beyaz Saray'ın kapatıldığını duyurdu.

ABD Gizli Servisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın bulunduğu yere zorla girmek isteyen birinin tespit edilmesinin ardından Beyaz Saray'ın kapatıldığını duyurdu. Görgü tanıklara göre, Beyaz Saray'a zorla girmek isteyen kişi çitlerden atladı.

Yetkililer tarafından henüz açıklama yapılmadı.

