Beyaz Saray'dan Obama yönetimine soruşturma talebi
Beyaz Saray, Kongre'den Obama yönetiminin telefon dinlemelerini incelemesini talep etti.
Beyaz Saray, Kongre'den Obama yönetiminin telefon dinlemelerini incelemesini talep etti. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Kongresinin eski Başkan Barack Obama yönetiminin 2016 yılındaki kampanyaları sırasında görevi kötüye kullanıl kullanmadığının soruşturulması talebinde bulundu. Beyaz Saray'ın talebi Başkan Trump'ın, herhangi bir kanıt göstermeden eski Başkan Obama'nın Trump Tower'daki telefonların dinlenmesi emrini verdiği iddiasından bir gün sonra geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Trump ve yönetiminin Kongre'nin incelemeyi tamamlayana kadar herhangi bir açıklamada bulunmayacağını dile getirdi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.