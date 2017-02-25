Beyaz Saray'dan medya devlerine 'basın toplantısı' yasağı

Bugün yapılacağı duyurulan Beyaz Saray'daki olağan basın toplantısına giden bazı muhabirler, toplantı odasına gittiklerinde bir sürprizle karşılaştı. Bazı yayın organlarının muhabirleri, basın toplantısının yapılacağı salonun kapısından içeri alınmadı.

​Beyaz Saray'da sözcü Sean Spicer'ın yapacağı basın toplantısına alınmayan yayın organları arasında, CNN, New York Times, Politico, BBC, Los Angeles Times, Buzzfeed ve The Times da var.

​Beyaz Saray'ın bu kararına tepki olarak, içeriye girmesine izin verilen bazı yayın organlarının temsilcileri, uygulamayı protesto etmek için toplantıya katılmadı. The Associated Press ve Time, karara tepki olarak basın toplantısına girmedi.

'DÜZENLEMEDEN İBARET'

Beyaz Saray basın sözcülerinden Sarah Sanders ise yazılı bir açıklama yaparak, Spicer'ın toplantısını takip eden bir basın ekibinin zaten bulunduğunu, alınan kararın engelleme değil, bir düzenlemeden ibaret olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Başkanı Jeff Mason yaptığı açıklamada, uygulamayı şiddetle kınadıklarını, özgür basın ve şeffaf yönetimin, ABD'nin vazgeçilmez ilkeleri olduğunu söyledi.

'HABERLERE DEVAM EDECEĞİZ'

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer'ın basın mensuplarıyla görüşmesine bazı kuruluşların temsilcilerinin alınmamasına ABD basınından tepki geldi.

CNN kanalının açıklamasında, "Beyaz Saray'ın bu adımı kabul edilemez. Açıkçası hoşlanmadıkları gerçekleri yazdığınız zaman bu şekilde intikam alıyorlar. Biz bunlara bakmadan haberlerimize devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

New York Times baş editörü Dean Baquet ise yaptığı açıklamada, New York Times ve diğer haber kuruluşlarının temsilcilerinin basın toplantısına alınmamasını güçlü bir şekilde protesto ettiklerini vurguladı.