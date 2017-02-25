Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Beyaz Saray'dan medya devlerine 'basın toplantısı' yasağı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Beyaz Saray'dan medya devlerine 'basın toplantısı' yasağı

Aralarında The New York Times ve CNN gibi medya devlerinin de bulunduğu bazı yayın organları, Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer'ın basın toplantısına alınmadı.

Bugün yapılacağı duyurulan Beyaz Saray'daki olağan basın toplantısına giden bazı muhabirler, toplantı odasına gittiklerinde bir sürprizle karşılaştı. Bazı yayın organlarının muhabirleri, basın toplantısının yapılacağı salonun kapısından içeri alınmadı.

​Beyaz Saray'da sözcü Sean Spicer'ın yapacağı basın toplantısına alınmayan yayın organları arasında, CNN, New York Times, Politico, BBC, Los Angeles Times, Buzzfeed ve The Times da var.

​Beyaz Saray'ın bu kararına tepki olarak, içeriye girmesine izin verilen bazı yayın organlarının temsilcileri, uygulamayı protesto etmek için toplantıya katılmadı. The Associated Press ve Time, karara tepki olarak basın toplantısına girmedi.

'DÜZENLEMEDEN İBARET'

Beyaz Saray basın sözcülerinden Sarah Sanders ise yazılı bir açıklama yaparak, Spicer'ın toplantısını takip eden bir basın ekibinin zaten bulunduğunu, alınan kararın engelleme değil, bir düzenlemeden ibaret olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Başkanı Jeff Mason yaptığı açıklamada, uygulamayı şiddetle kınadıklarını, özgür basın ve şeffaf yönetimin, ABD'nin vazgeçilmez ilkeleri olduğunu söyledi.

'HABERLERE DEVAM EDECEĞİZ'

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer'ın basın mensuplarıyla görüşmesine bazı kuruluşların temsilcilerinin alınmamasına ABD basınından tepki geldi.

CNN kanalının açıklamasında, "Beyaz Saray'ın bu adımı kabul edilemez. Açıkçası hoşlanmadıkları gerçekleri yazdığınız zaman bu şekilde intikam alıyorlar. Biz bunlara bakmadan haberlerimize devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

New York Times baş editörü Dean Baquet ise yaptığı açıklamada, New York Times ve diğer haber kuruluşlarının temsilcilerinin basın toplantısına alınmamasını güçlü bir şekilde protesto ettiklerini vurguladı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Beyaz Saray'dan medya devlerine 'basın toplantısı' yasağı
İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den kritik uyarı!
İş adamlarına uyuşturucu temin eden çeteye baskın
E-5'te trafik magandası terörü
Tünelde dehşete düşüren kaza
Seçmen listeleri askıdan iniyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Barzani'den kritik ziyaret öncesi Demirtaş bombası!
Barzani'den kritik ziyaret öncesi Demirtaş bombası!
İşte son referandum anketi
İşte son referandum anketi
Bakanlık düğmeye bastı! 3 bin personel alınacak
Bakanlık düğmeye bastı! 3 bin personel alınacak
Başbakan'dan Suriyeli talimatı! Bu tarihi bekleyin...
Başbakan'dan Suriyeli talimatı! Bu tarihi bekleyin...
TSK'dan flaş El Bab açıklaması! Az önce duyurdular
TSK'dan flaş El Bab açıklaması! Az önce duyurdular
El Bab'da bombalı araç saldırısı: 29 ölü
El Bab'da bombalı araç saldırısı: 29 ölü
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Beyaz Saray'dan medya devlerine 'basın toplantısı' yasağı
Beyaz Saray'dan medya devlerine 'basın toplantısı' yasağı
İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den kritik uyarı!
İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den kritik uyarı!
İş adamlarına uyuşturucu temin eden çeteye baskın
İş adamlarına uyuşturucu temin eden çeteye baskın
E-5'te trafik magandası terörü
E-5'te trafik magandası terörü
Tünelde dehşete düşüren kaza
Tünelde dehşete düşüren kaza
Seçmen listeleri askıdan iniyor
Seçmen listeleri askıdan iniyor
Otomobile tüfekle ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobile tüfekle ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı
Otobüs araçların arasına daldı
Otobüs araçların arasına daldı
İstanbul'da yürek burkan görüntü
İstanbul'da yürek burkan görüntü
Referandum için yol haritasını açıklayacak
Referandum için yol haritasını açıklayacak
Ölümlü kaza kamerada
Ölümlü kaza kamerada
İDO ve BUDO seferleri iptal
İDO ve BUDO seferleri iptal

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English