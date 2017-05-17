Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump fotoğrafı

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen ortak basın toplantısından sosyal medya sayfasında fotoğraf paylaştı.
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen ortak basın toplantısından sosyal medya sayfasında fotoğraf paylaştı. Dün Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Bugün, Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabında Erdoğan ve Trump'ın basın toplantısı sırasında el sıkıştığını gösteren bir fotoğraf paylaşıldı.
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