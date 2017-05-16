Beyaz Saray'da heyetlerarası görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ikili görüşmenin ardından gerçekleştirilen heyetlerarası görüşme sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ikili görüşmenin ardından gerçekleştirilen heyetlerarası görüşme sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da bir araya geldi. İki liderin yaklaşık 20 dakika süren ikili görüşmenin ardından yapılan ortak açıklama sonrası heyetlerarası görüşmeye geçildi. Heyetlerarası görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.
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