28.12.2016 18:33 Beyaz gelinliğini giyen Beyşehir'e bir de böyle izleyin !

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölüne sahip Konya'nın Beyşehir ilçesi, günlerdir aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından bembeyaz bir görüntüye büründü. Karla birlikte gelen soğuk havalar sebebiyle göl kıyıları buz tutarken, gökyüzünden görüntülenen Beyşehir ilçe merkezi ve göl kıyıları seyrine doyum olmayan görüntüler sergiliyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın, "Cennet ya burasıdır, ya da buranın altında" dediği, son dönemde "Konya'nın denizi, Akdeniz'in yaylası" ve "Yeryüzündeki cennet" sloganlarıyla tanıtmaya çalıştıkları Beyşehir'in her mevsim bir başka güzellik sergilediğini söyledi. Beyşehir'in kış mevsiminde yağan karın ardından da farklı güzellikler yansıttığını, özellikle Beyşehir Gölü ve kıyılarının donmasının ardından üzerine düşen karla birlikte kartpostallık manzaralar ortaya sunduğunu belirten Özaltun, bu güzellikleri gökyüzünden de ilçenin hayranlarına göstermek istediklerini söyledi.

Bunun için Beyşehir Belediyesi'ne ait drone ile kar yağışı sonrasında Beyşehir'i havadan her açıdan karbeyaz renkleriyle görüntülemeye çalıştıklarını anlatan Özaltun, çalışma sonunda ortaya çıkan seyrine doyum olmayan güzel görsellerin ise kendileri gibi görenleri de adeta büyülediğini söyledi.

Tarihi, doğal, kültürel zenginlikleri, yüksek potansiyeli ve güzelliklerinin yanısıra gölüyle dünyanın adeta gizli kalmış cennet köşeleri arasında yer alan Beyşehir'i son yıllarda turizme kazandırma konusunda önemli bir gayret gösterdiklerini, ilçede belediye olarak yaptıkları hizmetler ve hayata geçirdikleri projelerle de bunun altyapısını oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Özaltun, şunları kaydetti:

"İnşallah güzel ilçemiz Beyşehir'i gerek devletimizin, gerekse belediyemizin hayata geçirdiği güzel proje ve yatırımlarla daha da ilgi çeken, cazibe merkezi olan bir konuma taşıyacağız. Bu konuda, turizmci yatırımcılarımızı da her fırsatta ilçemize yatırım yapmaya davet ediyoruz. Son aşamaya gelen yeni yollarımızın da açılmasıyla birlikte daha kısa mesafeden ulaşacağımız Akdeniz'le ve sahille daha da bütünleşecek olan Beyşehir inşallah, kısa zaman içerisinde arzu ettiği, beklediği konuma ve değere kavuşacaktır. Bizler de bu yönde çaba ve gayretlerimizi sürdürüyoruz. Beyşehir'i özellikle bu yaşına kadar görmemiş olan herkesi ilçemize davet ediyor, görmelerini istiyoruz. Bir kere gördüklerinde zaten çok beğenip hayran kalacaklar ve artık sürekli görmek için ilçemize geleceklerini biliyoruz. Bunu da her fırsatta dile getiriyoruz."