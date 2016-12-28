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BEÜ Tıp Fakültesi akreditasyon için hazırlıklarını tamamladı
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BEÜ Tıp Fakültesi akreditasyon için hazırlıklarını tamamladı

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 28 Aralık Çarşamba günü yapılan Akademik Genel Kurul toplantısında Mezuniyet Öncesi Eğitim Programının akreditasyonu için Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) 'ne başvuruda bulunulacağı açıklandı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 28 Aralık Çarşamba günü yapılan Akademik Genel Kurul toplantısında Mezuniyet Öncesi Eğitim Programının akreditasyonu için Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) 'ne başvuruda bulunulacağı açıklandı.

BEÜ Tıp Fakültesi Akademik Genel Kurulu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Borazan başkanlığında tüm Anabilim Dalı ve Bilim Dalı başkanları ile Öğretim Üyelerinin katılımıyla yapıldı. Toplantının açılış konuşmasında Prof. Dr. Ali Borazan, "Başta Tıp Fakültesi ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi olmak üzere sağlık ve eğitim hizmetleri alanındaki birimlere ev sahipliği yapan İbn-i Sina Sağlık Kampüsünün gelişimine yönelik yapmış oldukları alt yapı, akademik ve idari alanlardaki desteklerinden dolayı Batı Karadeniz bölgesinde örnek bir sağlık kampüsünün oluşmasında çok büyük destekleri ve katkıları olan Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer 'e teşekkürlerini sunarım. Hepimizin bildiği üzere BEÜ tüm Fakülteleri ile birlikte Ağustos 2016 tarihinde Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Kurumsal Değerlendirme Programı (IEP) 'nı başarıyla geçerek eğitim kalitesi, topluma hizmet, araştırma ve uluslararası tanınma alanlarında önemli bir başarı kazanmıştır. Ayrıca Üniversitemiz YÖK Kalite Kurulunca 13-15 Şubat 2017 tarihleri arasında kurumsal dış denetime tabi tutulacaktır. Tıp Fakültemiz 12. Dönem mezunlarını vermeye hazırlandığı kendi yerleşkesinde Eğitim ve Öğretim Programını kesintisiz olarak devam ettirmektedir. Bundan sonraki süreçte Tıp Fakültemizin eğitiminin hak ettiği yerde olduğunu gösterebilmek, Ulusal ve Uluslararası tanınırlığını artırmak, dış paydaşlarıyla daha fazla işbirliği içerisinde bulunmak, kendi iç dinamikleri ve güçlü yönlerini ön plana çıkararak zayıf yönlerini azaltmak, her geçen gün kalite standartlarını artırarak kendini geliştiren ve yeni standartlara öncülük edebilmek için tüm iç ve dış paydaşlarımızla birlikte daha fazla çalışmamız gerekmektedir. Bu amaçla Tıp Fakültemizin Mezuniyet Öncesi Eğitim Programının akreditasyonu için TEPDAD 'ne 2 Ocak 2017 itibariyle başvurumuzu yapmış olacağız. Bu akreditasyon sürecinin Fakültemiz, öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız ve tüm idari personel için hayırlı olması dilerim" dedi.

Daha sonra Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim Programının akreditasyon süreci ile ilgili olarak yapılandırılacak kurul ve çalışma komisyonları, temel standartlar ve gelişim standartları, güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgiler verildi.
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