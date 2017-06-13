Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
BEÜ, klor gazının kanıtlanabilmesi için çalışacak
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

BEÜ, klor gazının kanıtlanabilmesi için çalışacak

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından, kimyasal silah olarak kullanılan klor gazının kullanımının kanıtlanabilmesi için bir yöntem bulunması amacıyla, TÜBİTAK destekli projeyi hayata geçirildi.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından, kimyasal silah olarak kullanılan klor gazının kullanımının kanıtlanabilmesi için bir yöntem bulunması amacıyla, TÜBİTAK destekli projeyi hayata geçirildi.
Toplam 477 bin lira değerindeki proje ile kimyasal silahlanmanın önüne geçilmesi hedefleniyor.
Canlıları boğarak, derisini yakarak ya da felç ederek öldüren kimyasal silahlar, savaş suçu olmasına rağmen, 1915'den beri savaşlarda kullanılıyor. En son Suriye iç savaşında kullanılan klor gazı nedeniyle birçok sivil hayatını kaybetti. Prof. Dr. Emine Yılmaz Sipahi, Yrd. Doç. Dr. Kanat Gülle ve Proje yürütücüsü ise Doç. Dr. Sadık Toprak'ın gerçekleştireceği bu proje ile klor kullanımının kanıtlanması için bir yöntem bulunmasını amaçlanıyor.

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ İSE DOÇ. DR. SADIK TOPRAK, PROJE İLE İLGİLİ OLARAK ŞUNLARI SÖYLEDİ:
"Kimyasal silahlar 1915'den beri savaşlarda kullanılmaktadır. Kimyasal silahlar insanlar üzerinde korkunç etkiler oluşturmaktadır. Kimi kimyasal silah insanı boğarak öldürmekte, kimisi derisini yakmakta, kimisi de felç ederek öldürmektedir. Son dönemde özellikle Suriye iç savaşında kimyasal silahlar kullanılmıştır. Ancak kimyasal silah kullanmak bir savaş suçudur ve kullananlar uluslararası mahkemelerde er ya da geç yargılanırlar. Burada önemli nokta kimyasal silah kullanımının kanıtlanmasıdır. Ne yazık ki, kimyasal silah kullanımının kanıtlanması oldukça zordur. Birçok kimyasal silah, hiç iz bırakmadan ortamdan yok olmaktadır. Klor gazı en eski kimyasal silah olmasına rağmen, halen Suriye gibi ülkelerde kullanılmaya devam etmektedir. Bunun iki nedeni var. Birincisi klor üretiminin son derece kolay ve ucuz olması ikincisi ise klor, bir kaç dakika içinde ortamdan hızla yok olur ve hiç iz bırakmaz. Biz de projemizde klor kullanımının kanıtlanması için bir yöntem bulunmasını amaçladık. Eğer projemiz başarılı olursa, devletler ya da terörist gruplar klor gazı kullanamayacak. Projemizde çeşitli deneyler yapılacak, değişik dozlarda ve sürelerde klor gazının etkileri araştırılacaktır. Bu sayede klor gazı saldırısı sonrası hem yaşayan hem de ölen kişilerde kullanılabilecek bir kanıt geliştirilmeye çalışılacaktır."
(Onur Altındağ /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na eleştiri
Küçük Ceylin'in ön otopsisi çıktı
Doktora şiddete 16 ay hapis cezası
Karkamış'ta 'özel güvenlik bölgesi' kararı
Sivasspor'da transfer harekatı
Tüm çabası terör örgütünün kaçırdığı oğluna kavuşmak
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
CHP'li vekilin attığı tweet sosyal medyayı salladı
CHP'li vekilin attığı tweet sosyal medyayı salladı
Melih Gökçek: Depremin suni bir deprem olabileceğini düşünüyorum
Melih Gökçek: Depremin suni bir deprem olabileceğini düşünüyorum
İstanbul ve Çanakkale'de de hissedilen deprem!
İstanbul ve Çanakkale'de de hissedilen deprem!
6.2'lik deprem Yunanistan'da da hissedildi
6.2'lik deprem Yunanistan'da da hissedildi
İstanbul ve İzmir'de deprem! Karaburun'da art arda deprem
İstanbul ve İzmir'de deprem! Karaburun'da art arda deprem
Bingöl'de patlama: 1 asker hayatını kaybetti
Bingöl'de patlama: 1 asker hayatını kaybetti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na eleştiri
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na eleştiri
Küçük Ceylin'in ön otopsisi çıktı
Küçük Ceylin'in ön otopsisi çıktı
Doktora şiddete 16 ay hapis cezası
Doktora şiddete 16 ay hapis cezası
Karkamış'ta 'özel güvenlik bölgesi' kararı
Karkamış'ta 'özel güvenlik bölgesi' kararı
Sivasspor'da transfer harekatı
Sivasspor'da transfer harekatı
Tüm çabası terör örgütünün kaçırdığı oğluna kavuşmak
Tüm çabası terör örgütünün kaçırdığı oğluna kavuşmak
AYM ikinci bölümü, bireysel başvuruyu Genel Kurula sevk etti
AYM ikinci bölümü, bireysel başvuruyu Genel Kurula sevk etti
'Venezuela'daki çatışmalar mülteci krizine dönebilir'
'Venezuela'daki çatışmalar mülteci krizine dönebilir'
37 yıldır siren sesi ile iftar açıyorlar
37 yıldır siren sesi ile iftar açıyorlar
Slovenya'dan Türkiye'ye yatırım
Slovenya'dan Türkiye'ye yatırım
Bir baba ile anneyi ağlatan tahliye kararı
Bir baba ile anneyi ağlatan tahliye kararı
Bahçeli: 'Onun damadı, bunun akrabasıymış diyerek...'
Bahçeli: 'Onun damadı, bunun akrabasıymış diyerek...'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English