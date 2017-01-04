04.01.2017 18:11 BEÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğrenci eğitim etkinliği düzenlendi

Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğrenci eğitim etkinlikleri çerçevesinde, Endodonti Anabilim Dalı öğretim Üyesi Doç. Dr. Baran Can Sağlam eşliğinde 5. Sınıf öğrencilerine fantom simülasyon laboratuarında 'Uygulamalı olarak güncel döner NiTi eğelerin kullanılması' başlıklı etkinlikle öğrencilere yapay kök kanal bloklarında kanal şekillendirme uygulaması yapıldı. Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğrenci eğitim etkinlikleri çerçevesinde, Endodonti Anabilim Dalı öğretim Üyesi Doç. Dr. Baran Can Sağlam eşliğinde 5. Sınıf öğrencilerine fantom simülasyon laboratuarında "Uygulamalı olarak güncel döner NiTi eğelerin kullanılması" başlıklı etkinlikle öğrencilere yapay kök kanal bloklarında kanal şekillendirme uygulaması yapıldı.



Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Emre Bodrumlu "teorik ders konularında işlenen konuların pratik uygulamaları sayesinde öğrencilerin öğrendikleri bu bilgileri daha iyi pekiştirmesi ile birlikte güncel NiTi eğeleri kullanarak öğrencilerimizin el maniplasyonlarının gelişmesine yardımcı olduğunu belirtti. Ayrıca bu tür öğrenci eğitim etkinliklerinin daha yetkin diş hekimleri yetiştirilmesinde katkıda bulunduğunu sözlerine ekledi. Bu tür öğrenci eğitim etkinliklerinin sürdürüleceğini bildirdi.

