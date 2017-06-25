Beton yığını işçileri böyle yuttu

İnşaat halindeki bina çöktü. Birden fazla kişinin hayatını kaybettiği feci olay kameraya yansıdı.

İnşaat halindeki bina çöktü. Birden fazla kişinin hayatını kaybettiği feci olay kameraya yansıdı.

Çin'de çok sayıda işçi, bir inşaatta çalışma yapıyordu. Bu sırada çok katlı inşaat bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Dehşet verici olayda beton yığınının yuttuğu işçiler hayatından oldu.

