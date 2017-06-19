Beton bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 108 promil alkollü olduğu iddia edilen sürücü, aracıyla beton bariyerlere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 108 promil alkollü olduğu iddia edilen sürücü, aracıyla beton bariyerlere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Gebze Sultan Orhan Mahallesi D-100 Hannibal kavşağı İstanbul İstikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Kamil K. (23) idaresinde ki 26 SL 569 plakalı araç içinde bulunan Sacip Y.(19), Hasret Zöhre A.(18) ve Kadir P.(19) ile birlikte İstanbul istikametinde seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek D-100'de yapımı devam eden Hannibal Kavşak çalışması için yol kenarına konulan beton bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevrede ki diğer sürücüler durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine hemen olay yerine gelen emniyet güçleri yolda güvenlik önlemi alırken kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle aracın arka koltuğunda sıkışan Hasret Zöhre A. itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan dört kişi Gebze Fatih Devlet Hastanesine ve çevrede bulunan hastanelere gönderilirken Hasret Zöhre A.'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayı gören vatandaşlar, üst geçitte toplanarak kazayı meraklı gözlerle film izler gibi izledi.

Öte yandan kazayı yapan sürücü Kamil K.'nın 108 promil alkollü olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Kaan Kızıl /İHA)