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Bestler Dereler hainlerden temizlendi
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Bestler Dereler hainlerden temizlendi

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde 4 Kasım'da 14 komando taburunun katılımıyla başlayan Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay Operasyonu sona erdi.

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde 4 Kasım'da 14 komando taburunun katılımıyla başlayan Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay Operasyonu sona erdi.
Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde düzenlenen Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay Operasyonu ile bölücü terör örgütü PKK'ya kış öncesinde ağır bir darbe vurulmuş oldu. Bestler Dereler bölgesinde süren operasyonlarda çok sayıda barınma mağaraları ve sığınak alanları imha edildi. Ayrıca teröristlerin yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için depoladıkları yaşam malzemeleri de kahraman Mehmetçik tarafından ele geçirildi. 4 Kasım'da başlayan operasyon 12 gün sürdü, 16 Kasım itibariyle sona erdi.

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