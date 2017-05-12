Bestler-Dereler'de çatışma: 1 asker yaralandı

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada, bir uzman çavuş yaralandı.

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada, bir uzman çavuş yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon sürüyor. Güvenlik güçleri, operasyon sırasında, bir grup bölücü terör örgütü mensubuyla karşılaştı. Teröristlerin, güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrılarına ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada bir uzman çavuş yaralandı. Yaralı asker, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Terörist grup ise arazi şartlarından faydalanarak kaçtı. Bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, teröristlerin muhtemel kaçış noktalarına Namaz Dağı üs bölgesinden obüs atışları yapıldı.

(Melih Yiğit/İHA)