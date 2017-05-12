Bestler Dereler'de 35 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde 19 Nisan'dan bu yana devam eden operasyonlarda 35 PKK'lının etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde 19 Nisan'dan bu yana devam eden operasyonlarda 35 PKK'lının etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Bestler Dereler bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda 19-30 Nisan 2017 tarihleri arasında icra edilen ve 29 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bölgede Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığının katılımıyla devam eden 2. safha operasyonda; 12 Mayıs 2017 (bugün) tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada bir Jandarma Astsubay Çavuşumuz şehit olmuş, devam eden sıcak temasta 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede sıcak temas devam etmekte olup 19 Nisan 2017 tarihinden bugüne toplam 35 bölücü terör örgütü mensubu Bestler Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

