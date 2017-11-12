12.11.2017 11:38 Bestler-Dereler'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Bestler-Dereler Nimet Tepe bölgesinde devam eden operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak Bestler-Dereler Nimet Tepe bölgesinde devam eden operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "4 Kasım 2017'de ilimiz Bestler-Dereler bölgesinde icrasına başlanılan 'Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay' operasyonu kapsamında, bugün Nimet Tepe bölgesinde tespit edilen sığınağın çevresinde sağlanan sıcak temas sonucu 3 bölücü terör örgütü mensubu daha ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir" denildi.

(Melih Yiğit / İHA)

