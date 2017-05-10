Bestler-Dereler bölgesinde Rus menşeli hava savunma füzesi ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde 500 metre derinliğinde bir mağaranın tespit edildiği ve mağarada yapılan arama neticesinde terör örgütü mensuplarınca hava araçları/helikopterlere saldırı amacıyla kullanılan ve omuzdan atılan Rus menşeli SA-16 tipi hava savunma füzesi ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde 500 metre derinliğinde bir mağaranın tespit edildiği ve mağarada yapılan arama neticesinde terör örgütü mensuplarınca hava araçları/helikopterlere saldırı amacıyla kullanılan ve omuzdan atılan Rus menşeli SA-16 tipi hava savunma füzesi ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, 19 Nisan 2017 tarihinde Bestler-Dereler bölgesinde başlayan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk operasyonunun 1'inci safhası 29 bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubunun etkisiz hala getirilmesi ile 30 Nisan 2017 tarihinde sona erdiği hatırlatılarak, "19 Nisan 2017 tarihinden itibaren Şırnak-Kato Dağı bölgesinde 22 gündür aralıksız devam eden operasyonun yanında; Bestler-Dereler Bölgesinde Şehit J.Uzm.Çvş. Yunus Ertürk operasyonunun 2'nci safhası 23. J.Snr.Tüm.K.lığı emir-komutasında, 1'inci J.Komd.Tug.K.lığı (Çakırsöğüt) ve 3'üncü Komd.Tug.K.lığının (Siirt)katılımı ile 08 Mayıs 2017 tarihinde icra edilen hava hücum harekatı ile başlatılmıştır" denildi.



"BESTLER -DERELER BÖLGESİNDE RUS MENŞELİ SA-16 TİPİ HAVA SAVUNMA FÜZESİ ELE GEÇİRİLDİ"

Söz konusu operasyonda komando birlikleri tarafından 10 Mayıs 2017 tarihinde yapılan temas araması esnasında BTÖ mensuplarınca kullanılan 500 metre derinliğinde bir mağaranın tespit edildiği ve mağarada yapılan arama neticesinde BTÖ mensuplarınca hava araçları/helikopterlere saldırı amacıyla kullanılan ve omuzdan atılan Rus menşeli SA-16 tipi hava savunma füzesi ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiğinin altı çizildi.

( Uğur Kan Yüksek /İHA)