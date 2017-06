BEST Balıkesir ligden çekildi

Geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden ve sezon sonu Türkiye Basketbol Ligi'ne düşen BEST Balıkesir, Türkiye Basketbol Ligi'nden (TBL) çekildi.

2016-2017 sezonunda Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde oynayan ve sezonu 30 maçta yedi galibiyetle tamamlayarak lige tutunmayı başaramayan BEST Balıkesir'in üst yönetimi önemli bir karar alarak Türkiye Basketbol Ligi'nden (TBL) çekilme kararı aldı.

2015-16 sezonunda TBL'de normal sezonu 6. sırada tamamlamasının ardından play-off'taki performansıyla Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Balıkesir ekibi, ligde uzun süre galibiyet alamadığı sezonda, son haftalarda aldığı galibiyetlerle umutlansa da ligde kalamadı. Gelecek sezon TBL'de mücadele edecek olan kulüp, şirket üst yönetiminin aldığı karar ile ligden çekilme kararı aldı. Konu ile ilgili görüşlerini aldığımız BEST Balıkesir Basketbol Takımı Başkanı Gafur Coymak, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "BEST Şirketler gurubu, üst yönetiminin aldığı karar gereği BEST Balıkesir Türkiye Basketbol Ligi'nden çekilme kararı aldı. Şirket üst yönetimi BEST Balıkesir basketbol takımını Balıkesir dışında bir organizasyona satmayı veya devretmeyi düşünüyor" dedi.

(Hüseyin Tokmak / İHA)