02.01.2017 14:22 Besni'de masa başı deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Adıyaman'ın Besni Devlet Hastanesinde Sivil Savunma Birimi tarafından organize edilen Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında masa başı deprem tatbikatı yapıldı. Adıyaman'ın Besni Devlet Hastanesinde Sivil Savunma Birimi tarafından organize edilen Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında masa başı deprem tatbikatı yapıldı.



Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Adnan Yüksel Başkanlığında toplantı salonunda yapılan masa başı deprem tatbikatına hastane afet yönetiminde görev yapan personel, hastane afet (HAP) planında görevlendirilen tüm birim sorumlulukları ve UMKE timleri katıldı.



Masa başı tatbikatta ilk önce hazırlanan HAP planı dosyası hakkında bilgilendirme ile tüm görevlilerin görev tanıtımları yapıldı. Son olarak senaryoya göre masa başı tatbikatı yapıldı.



Senaryo gereği saat 02.25 sıralarında merkez üssü Gölbaşı olan 7 şiddetinde bir deprem meydana geldi ve depremden Besni ve çevresi de etkilendi. Senaryo gereği yaşanan bu olay karşısında acil durum koduyla bütün personeller hastaneye çağrıldı. Tüm görevliler senaryo boyunca görevleri ile ilgili çalışma düzeni içerisinde tatbikatta görev yaptı.



Tatbikat sonrası konuşan Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Adnan Yüksel, "Besni Devlet Hastanesi olabilecek afet ve acil durumlara hazırlıklı olması büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple hastanemizde de belirli aralıklarla afet ve acil eylem tatbikatları gerçekleştiriyoruz. Güvenliğimiz için her zaman hazırlıklı olmak zorundayız. Hastane yönetimi olarak oldukça başarılı ve öğretici geçen, aynı zamanda farkındalık oluşturan bu uygulamaları farklı afet senaryoları hazırlayarak geliştirmek istiyoruz. Yaptığımız deprem konulu masa başı tatbikatında görev alan herkese teşekkür ederim" dedi.

