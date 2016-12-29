29.12.2016 13:35 Besni'de çocuklar artık üşümeyecek

AK Parti Besni Kadın Kolları Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi çocuklar için düzenlenen 'Çocuklarımız Üşümesin, Bir Elde Sen Uzat' adlı yardım kampanyası sonuçlandı. Yardım kampanyasında toplanan montların dağıtımına başlandı. AK Parti Besni Kadın Kolları Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi çocuklar için düzenlenen "Çocuklarımız Üşümesin, Bir Elde Sen Uzat" adlı yardım kampanyası sonuçlandı. Yardım kampanyasında toplanan montların dağıtımına başlandı.



Kampanya hakkında açıklama yapan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülden Kavuncu, "Besni'de tüm teşkilat ile birlikte koordineli bir şekilde sürdürdüğümüz 'Çocuklarımız Üşümesin, Bir Elde Sen Uzat" adlı yardım kampanyamızın sonuna geldik. Yaklaşık 1,5 aydan beri devam eden kampanyamız süresince kurum, esnaf ve iş adamlarımızı ziyaret ederek yardım kampanyası hakkında bilgiler verdik. Bu çalışmayla ilgili çok güzel tepkiler aldık. Allah'a çok şükür çalışmamız çok güzel sonuçlandı. Mahalle başkanlarımızın dağıtacağı bu montlar, yerlerine ulaşacak. Bu çalışmalara ben ve ekibim dahil olmak üzere ailelerin kapılarını çalarak çocukların gülümsemelerine şahit olmak istiyoruz. Bu çalışmamızda bize en büyük destek ilçe teşkilatımızdan geldi. Teşkilatta kimin yanına gittiysek kimse bizi boş çevirmedi. Elinden gelenin en iyisini yaparak çocuklarımızın gülümsemesine öncelik ettiler.



Bu çalışmamızda emeği geçen başta AK Parti ailesi olmak üzere kurum amirlerimize, esnaflarımıza, iş adamlarımıza, teşkilatımızın önde gelenlerine, İlçe Başkanımız Mustafa Çiğdem ve yönetimine, Gençlik Kolları Başkanımız Bahattin Demir ve yönetimi ile yol arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bundan sonra da hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde güzel çalışmalara imza atacağız" diye konuştu.

