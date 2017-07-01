Beşli toplantı bitti

İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında düzenlenen Kıbrıs Konferansı çerçevesinde bugün yapılan 5'li toplantı tamamlandı.
İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında düzenlenen Kıbrıs Konferansı çerçevesinde bugün yapılan 5'li toplantı tamamlandı. Konferansın, Kıbrıs'taki tarafların askıda kalan konuları ele alacağı ikinci masa toplantısıyla devam etmesi öngörülüyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünkü toplantının ardından bu sabah Crans Montana'dan ayrıldı. Guterres'in pazartesi sabahı tekrar Crans Montana'ya gelmesi bekleniyor.
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