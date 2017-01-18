18.01.2017 14:02 Beşli konferans Mont Pelerin'de devam ediyor

Kıbrıs müzakerelerinde 'Güvenlik ve Garantiler' konusunun ele alındığı Beşli Konferans, İsviçre'nin Mont Pelerin kentinde devam ediyor. Kıbrıs müzakerelerinde 'Güvenlik ve Garantiler' konusunun ele alındığı Beşli Konferans, İsviçre'nin Mont Pelerin kentinde devam ediyor.

Cenevre'deki mutabakat uyarınca, Kıbrıs'taki taraflarla garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'den çalışma gruplarının katıldığı konferansta, Kıbrıs Türk tarafından Müzakereci Özdil Nami başkanlığında bir grup yer alıyor. Çalışma grubunda KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Dış İlişkiler Uzmanı İpek Borman Genç ve Müzakere Heyeti Üyesi Sertaç Güven bulunuyor.

Rum tarafının, Müzakereci Andreas Mavroyannis başkanlığındaki bir ekiple katıldığı konferansa Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün başkanlığında bir heyet katılıyor.



12 OCAK'TA BAŞLAMIŞTI

Cenevre'de gerçekleşen 3 günlük yoğun müzakerelerin ardından Kıbrıs'taki taraflar ve 3 garantörün katılımıyla 12 Ocak'ta başlayan konferansa, Yunanistan'ın hazırlık talebiyle 18 Ocak'a kadar ara verilmişti. Taraflar, yaptıkları ortak açıklamada, çalışma gruplarının bugün başlayan konferansta, 'spesifik sorunları ve onları çözmek için gereken enstrümanların' tespit edilmesine yönelik çalışma yapacağını belirtmişti. Beşli Konferans'ın bugün başlayan ikinci oturumunun, 3 gün sürmesi ve konferansın, ay sonu veya şubat başı, sonuca götürecek nihai kararın verilmesinin beklendiği siyasi seviyeye yükselmesi bekleniyor. Bu arada Kıbrıs sorunuyla ilgili diğer 5 başlıkta uzlaşılamayan konularla ilgili müzakerelerin de devam edeceği açıklanmıştı.



