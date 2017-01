12.01.2017 12:02 'Beşiktaşlıyım, Beşiktaş'ın mağdur olmasını istemem'

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yeni tesislerin açılışı esnasında Beşiktaş camiasıyla yaşanan gerginliğe ilişkin, 'Oradaki açıklama Beşiktaş camiasını zor duruma düşürmek değil. Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ın mağdur olmasını istemem' dedi. Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yeni tesislerin açılışı esnasında Beşiktaş camiasıyla yaşanan gerginliğe ilişkin, "Oradaki açıklama Beşiktaş camiasını zor duruma düşürmek değil. Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ın mağdur olmasını istemem" dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Kırmızı-beyazlıların deneyimli çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, yeni tesislerin açılışı esnasında Beşiktaş kulübü ile yaşanan tartışma ile ilgili olarak, "Oradaki açıklama Beşiktaş camiasını zor duruma düşürmek değil. Öyle bir şeye kimse izin vermez, ben de izin vermem. Onun için burada kimsenin kızmasına gerek yok. Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ın mağdur olmasını istemem" ifadelerini kullandı.



"AMACIMIZ ANTALYASPOR'U İLK 10'UN İÇİNE SOKMAK"

Göreve başladıktan sonra iyi bir istikrar yakaladıklarını ifade eden Çalımbay, "Şimdi önemli olan ikinci yarıyı aynı şekilde devam ettirmek. Bütün düşüncemiz bu. Bütün takımların işleri çok zor. Herkes zorlu maçlar oynayacak, biz de öyle. İlk 2 maçımız Gaziantepspor ve Osmanlıspor ile deplasmanda. Özellikle Gaziantepspor açısından çok önemli bir maça çıkacağız. Bunların hepsinin farkındayız. Devre arası çok kısa olmasına rağmen çalışarak, bazı şeyleri düzeltmeye çalıştık. 1 tane hazırlık maçı oynadık, onda da tüm arkadaşlarımızı oynatarak maç eksikliklerini gidermeye çalıştık. Güzel, kısa, iyi bir kamp ortamı geçti. 2 transfer yaptık. Salih ve Sandro'yu yaptık. İkisinin de bize faydalı olacağına inanıyorum. İkisinin de 2 hafta bizde şans bulmaları biraz zor, ikisi de tam istediğimiz seviyede değil. Salih uzun zamandır oynamıyor belli bir maç eksiği var. Sandro, zaten yeni geldi takımı tam tanımıyor, o da istediğimiz seviyeye gelecek ondan sonra arkadaşlarımızdan faydalanacağız. Biz 2 transfer daha yapmayı düşünüyoruz. Onları da yaparsak takımı tamamlamış olacağız. Ben takımımdan çok memnunum hem çalışma olsun hem arkadaşlık ortamı olsun gayet iyi. Bizim amacımız Antalyaspor'u ilk 10'un içine sokmak. Avrupa için de inşallah daha iyi yerlerde oluruz, bütün gayemiz bu. Ama hakikaten çok zorlu geçecek bir lig bekliyor. Biz takım olarak hazırız kamp çalışmamız ve transfer işleri yoğun geçti. Yeni tesisimize kavuştuk inşallah Antalyaspor'a hayırlı olur" dedi.



"GENELDE OYNAMAYAN OYUNCULARI ALIYORUZ"

Devre arasında transfer yapmanın çok zor olduğunu dile getiren Rıza Çalımbay, takımında oynayan oyuncuyu almanın zor olduğunu belirtti. Çalımbay, "Eğer takımında oynayan oyuncu alacaksanız çok büyük maliyet olur. Ona göre bir para harcamanız gerekiyor, genelde oynamayan oyuncuları alıyoruz biz. Onun için de biz en iyisini yapmaya çalıştık. Çok oyuncu seyrettik. Hem Salih olsun hem Sandro olsun bizim eksiğimizi giderecek arkadaşlardı. Gönül isterdi ki Sandro da kampa katılsın. Arkadaşlarımızın da kampa katılıp bizle çalışıp Antep maçına arkadaşlarla beraber gitmeyi çok isterdik, ama devre arası transferleri çok zor. Belki iki transfer daha yapabileceğiz. Çok uğraşıyoruz" diye konuştu.



"SANDRO İYİ VE GEÇMİŞİ OLAN BİR FUTBOLCU"

Sandro'nun iyi bir futbolcu olduğunu söyleyen Rıza Çalımbay, geçmişi çok iyi olan kariyerli bir futbolcu aldıklarını belirtti. Çalımbay konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ya böyle alacaksınız ya da çok para verip alacaksınız. Kasımpaşa maçı oynadık orta saha çıkaramadık. Ben aynı sıkıntıları yaşamak istemiyorum. Bunun için de garantiye gitmemiz gerekiyor. Hepsinin alternatifleri olacak bir kadro kuruyoruz. Bu kadro altyapıdan arkadaşlarımızla birlikte en fazla 28 kişi olacak. Ama amacımız 28 kişiyi tamamlamak değil daha altında bir kadro kurmak istiyorum. Sakatlığı konusuna gelince de her türlü muayenesi yapıldı oynamasında bir engel gözükmüyor ama futbol bu herkese her şey olabilir. Faydalı olacağına inanıyorum. Yaşlı bir oyuncu da değil. Onun için mutlaka faydalı olacak."



"HEDEFİM ANTALYASPOR'U AVRUPA'YA GÖTÜRMEK"

Antalyaspor'da çok mutlu olduğunu ve başarılı olmak amacında olduğunu dile getiren Çalımbay, "Benim hedeflerimden bir tanesi Antalyaspor'u Avrupa'ya götürmek. Bu yıl olmasa bile önümüzdeki yıl kesin. Onun için şimdiden önümüzdeki yılın takımını bundan sonra yapacağız. Önemli olan bu yılı ilk 10 içinde bitirmek. Önümüzdeki sezon yüzde 100 yukarıya giden bir takım yapılacak. Bu 5 ayda biz sürekli oyuncu arayacağız. Mukavelesi biten oyuncuları tespit ettikten sonra çok güzel bir takım yapacağız. Şu an iskeleti oturtmaya çalışıyoruz. Bu iskelette şu an yüzde 70'lerde sadece oraya 3-4 kaliteli oyuncu koyduğumuz zaman yukarıya oynayan bir takım olacak. Antalyaspor bunu hak ediyor. Yönetim olsun taraftar olsun tesisler olsun hepsi bunu hak ediyor" dedi.



"ETO'O MUTLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ VE KALDI"

Eto'o'nun takımda kalacağını hatırlatan Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Yönetim açıkladı konu öyle bir yere geldi ki yönetim ile Eto'o arasındaki bir konu oldu. Ben zaten tavrımı koydum. Ya anlaşsın burada kalsın buradaki işine baksın ya da gidecekse gitsin bir problem yok. Ama burada bir kulüp var. Eto'o giderse yerini doldurması gerekiyor. Onun için olay benden çıktı ama lig başlıyor bu saatten sonra gidecek her oyuncuya alternatif bulmamız lazım. Bu saatten sonra da çok zor. Çünkü bizim işimize bakmamız gerekiyor. Şu an kaldı zaten bir sıkıntı yok. Ben kendisiyle de görüştüm gideceksen gidebilirsin onun için Eto'o çok mutlu olduğunu yönetimle konuşacağını söyledi böyle bir karar aldılar. Oyuncunun kafa olarak burada olması gerekiyor" şeklinde konuştu.



"BEŞİKTAŞLIYIM VE BEŞİKTAŞ'IN MAĞDUR OLMASINI İSTEMEM"

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nin açılışında Beşiktaş ile yaşanan tartışma konusuna da değinen tecrübeli teknik adam Çalımbay, Beşiktaşlı olduğunu ve Beşiktaş'ın zarar görmesine izin vermeyeceğini söyledi. Çalımbay, "Bir kere başkanımızın kesinlikle art niyetli bir şey yaptığına inanmıyorum öyle bir şey yok. Eto'o'yu, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzon istedi. Yönetim satmama kararı verdi. Oradaki açıklama Beşiktaş camiasını zor duruma düşürmek değil. Öyle bir şeye kimse izin vermez, ben de izin vermem. Onun için burada kimsenin kızmasına gerek yok. Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ın mağdur olmasını istemem. Beşiktaş ile görüşmelerimiz oldu. Açık söylüyorum biz konuştuk. Biz onlardan Kerim Frei ve Ömer'i istedik ama arkadaşlar gelmek istemeyince zorlamak istemedik. Onun için sonra 3 yerden teklif gelince yönetim satmama kararı aldı. Çok daha iyi teklif edenler de vardı. Ama yönetim kurulu düşündü öyle bir karar verildi. Ben de Beşiktaşlıyım ve Beşiktaş'ın zor duruma düşürülmesi mümkün değil" dedi.

