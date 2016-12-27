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Beşiktaşlılardan 'Kadına Şiddete Hayır' Konferansı
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Beşiktaşlılardan 'Kadına Şiddete Hayır' Konferansı

Çankırı Beşiktaşlılar Derneği, kadınların maruz kaldığı fiziksel şiddete dikkat çekmek amacıyla bir konferans düzenledi. 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kadına Yönelik Şiddet ve Travmanın Etkileri' konferansına vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Çankırı Beşiktaşlılar Derneği, kadınların maruz kaldığı fiziksel şiddete dikkat çekmek amacıyla bir konferans düzenledi. 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddet ve Travmanın Etkileri" konferansına vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Konferansın açılışında konuşan Çankırı Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Oğuzhan Akbaba, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğuna dikkat çekerek, bunun aynı zamanda hem hukuken, hem de dinen büyük bir suç olduğunu belirtti.

Dünyada pek çok kadına fiziksel ve psikolojik şiddet uygulandığını anlatan Akbaba, "Aile içi şiddet ve buna gösterilen tahammül, kadının her alanda söz sahibi olmasının ve güçlenmesinin önünde bir engel oluşturmaktadır. Şiddet gören insanlardan bu şartlar altında hayatlarını sürdürmelerini beklemek, ortamdaki şiddeti desteklemektedir. Uzun yıllardır kadına yönelik şiddetle mücadele için yapılan müdahaleler "koruma" amacında şekillenmiş; ancak şiddeti önleyici yöntemler eksik kalmıştır. Gerek yasal boyutu ile gerekse de toplumsal boyutu ile kadına karşı uygulanan şiddeti henüz tam önleyebilmiş veya durdurabilmiş değiliz." ifadelerini kullandı.

Akbaba, Çankırı Beşiktaşlılar Derneği olarak kadına şiddeti bir ölçüde hafifletebilmek adına, halka uzun vadede ışık tutabilecek bu çalışmayı yaptıklarını sözlerine ekledi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Sosyolog ve Psikolog Didem Çengel de, şiddet, kadına şiddet, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ayırımı, şiddet çeşitleri hakkında detaylı bilgiler verdi.

Şiddete ses çıkarmanın yolunu, kendini koruma yolunu gençlerimize iyi öğretmek gerektiğine dikkat Çengen, "Farkında olmadan birçok şiddete maruz kalıyoruz ama bunun farkında bile olmuyoruz. Şiddete maruz kalanların yüzde 48'i söylemekten çekiniyor. Şiddete sessiz kalmamalıyız, bunu gür bir sesle dile getirmeliyiz." dedi.
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