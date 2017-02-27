Süper Lig'in 22. haftasında TT Arena'da oynanan derbide Beşiktaş'ın Galatasaray'ı Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup etmesinden sonra Kars'ta soğuk havaya aldırış etmeyen Beşiktaşlılar sokağa döküldü.
Süper Lig'in 22. haftasında TT Arena'da oynanan derbide Beşiktaş'ın Galatasaray'ı Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup etmesinden sonra Kars'ta soğuk havaya aldırış etmeyen Beşiktaşlılar sokağa döküldü. Meşaleler yakarak Faikbey Caddesi'ne çıkan siyah-beyazlı taraftarlar, Galatasaray galibiyetinin sevincini yaşadılar. Faikbey Caddesi'ni trafiğe kapatan Beşiktaşlılar 'Şampiyon Beşiktaş' sloganları attı. Birbirlerine sarılan siyah-beyazlı taraftarlar geç saatlere kadar galibiyet sevincini yaşadılar. Faikbey Caddesi üzerinde sloganlar atarak bir süre dolaşan Beşiktaş taraftarları daha sonra sessizce dağıldı. (Işık Çapanoğlu /İHA)
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