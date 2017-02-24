Beşiktaşlı taraftarlardan Samsunspor'a forma desteği

Samsunlu Beşiktaş taraftarları 220 adet forma alarak Samsunspor'a destek oldu.

Samsunlu Beşiktaş taraftarları 220 adet forma alarak Samsunspor'a destek oldu.

Samsun Beşiktaş Taraftar Grubu üyeleri kırmızı-beyazlıların idmanını ziyaret ederek daha önceden söz verdikleri 220 adet formayı teslim aldı. Beşiktaşlı taraftarlar aynı idman öncesinde Samsunsporlu taraftarlara tatlı ikram etti. Beşiktaşlılar ayrıca antrenmanda "Birisi Aşkımız Diğeri Sevdamız" yazılı siyah-beyaz ve kırmızı-beyaz pankart açtı. Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, destekleri için Beşiktaşlı taraftarlara teşekkür etti.

Beşiktaşlılar adına konuşan Hasan Akkuş, "Biz Samsun'da oluşan 50-60 kişilik bir Beşiktaş grubuyuz. Bizim, Samsunlu olup da Samsun'un ekmeğini yeyip aynı zamanda Beşiktaş'a gönül verdiğimiz için şehrimizin takımına da destek vermek istedik. Ondan dolayı forma kampanyasına katkı vermek için 220 adet forma aldık" dedi.

Grup Lideri Köksal Küçükaslan da formaları Çocuk Esirgeme Kurumu ve LÖSAM'a bağışlayacaklarını söyledi.

Başiktaşlılar ve Samsunspor takımı ikramların ardından toplu fotoğraf çektirdi.



ANTRENMANDAN NOTLAR

Pazar günü öğlen saatlerinde Boluspor ile kritik bir maça çıkacak olan Samsunspor, bugünkü çalışmalarını da maçın oynanacağı 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Sakatlıkları bulunan Ahmet Burak Solakel ve kaleci Furkan Köse, takım çalışmalarına katılamadı. Antrenman Boluspor maçının taktik çalışmasıyla son buldu.

