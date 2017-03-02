Beşiktaşlı futbolcular müze gezdi

Beşiktaş futbol takımı, siyah-beyazlı kulübün müzesini gezdi.

Beşiktaş futbol takımı, siyah-beyazlı kulübün müzesini gezdi.

Vodafone Arena'da bulunan tarihi müze yaklaşık iki hafta önce Başkan Fikret Orman tarafından açılmıştı. Bügun ise siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Şenol Güneş ve teknik ekiple birlikte müzeyi ziyaret etti. Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ise futbol takımının kaptanları Tolga Zengin ve Necip Uysal ile birlikte müzede pasta kesti ve basın mensuplarına poz verdi.

Çebi burada yaptığı konuşmada, "Burası onların evi. Daha önce buraya gelmemişlerdi. Gelmelerini arzu ettik" dedi.

(Doğan Gündoğdu / İHA)