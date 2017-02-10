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Beşiktaşlı futbolcular cuma namazında
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Beşiktaşlı futbolcular cuma namazında

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta açılış maçında bu akşam saat 19.00'da Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, futbolcular Cenk Tosun, Necip Uysal ve Atınç Nukan cuma namazına gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta açılış maçında bu akşam saat 19.00'da Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, futbolcular Cenk Tosun, Necip Uysal ve Atınç Nukan cuma namazına gitti.
Safranbolu ilçesinde kaldıkları otelden araçla çıkan üç futbolcu, cuma namazı için Develik Camisi'ne geldi. Futbolcular, cuma namazını kıldıktan sonra cami çıkışında kendilerini bekleyen taraftarların sevgi gösterisiyle karşılaşarak, onlarla fotoğraf çektirdi.
3 futbolcu geldikleri araçla daha sonra konakladıkları otele geri döndü.
(Yasin Erdem / İHA)
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