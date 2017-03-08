Beşiktaş Yunanistan'da

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın Olympiakos ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Yunanistan'a geldi. Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Yunanistan'a galibiyet için geldiklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın Olympiakos ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Yunanistan'a geldi. Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Yunanistan'a galibiyet için geldiklerini söyledi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda yarın TSİ 23.05'te Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynayacağı Olympiakos maçı için Yunanistan'a geldi. Teknik Direktör kafileye kadroda yer alan tüm futbolcuları dahil etti. Siyah-beyazlı takımı karşılayan bir grup taraftar futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Olympiakos'un güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Bizim gibi çok ateşli bir taraftara sahip olduğunu biliyoruz. Biz de çok güçlüyüz. Buraya galibiyet için geldik. İnşallah centilmence, güzel bir maç olur. Neticeyi de inşallah lehimize çevireceğiz diye düşünüyorum" dedi.

Beşiktaş kafilesi, güvenlik önlemleri altında kalacağı otele geçti.

(Manol Kostidis / İHA)