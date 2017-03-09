Beşiktaş Yunanistan'da avantajı kaptı! 1-1

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Yunanistan temslicisi Olympiakos ile karşılaştı. Atina'daki 35 bin kişilik Karaiskakis Stadı'nda oynanan karşılaşma iki devrede atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi.

36. dakikada Cambiasso'nun kafa golüyle yenik duruma düşen siyah-beyazlı temsilcimiz, bu gole 53'te Vincent Aboubakar'la cevap verdi ve rövanş maçına avantaj taşıdı.

Ev sahibi ekip, 36. dakikada Cambiasso'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya Tolgay - Oğuzhan değişikliğiyle başlayan siyah-beyazlılar hücumda etkinliğini arttırdı.

Temsilcimiz aradığı golü 53'te Vincent Aboubakar ile buldu. Avrupa'da bu sezon golleriyle Kartal'ı uçuran Kamerunlu yıldız ceza sahası dışından attığı harika golle Karaiskakis tribünlerini susturdu! Kalecinin hatalı pasıyla topla buluşan Aboubakar şutunu çekti, top direk dibinden ağlarla buluştu.

Beşiktaş golün ardından oyun kontrolünü ele geçirdi. Topu ayağında daha fazla tutan siyah-beyazlılar isabetli paslarla üstünlük sayısını atabileceği pozisyonları da yakaladı.

58'de Quaresma karşı karşıya pozisyonda kaleciyi çalım denedi topu soluna çeken Portekizli yıldıza İtalyan eldiven Leali izin vermedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve 16 Mart akşamı saat 21.00'da Vodafone Arena'da oynanacak rövanşa, deplasmanda atılan golün avantajını taşıdı.