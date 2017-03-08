Beşiktaş Yunanistan'a gitti: Caner Erkin de kadroda

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turunda Olympiakos ile oynayacağı maç için Yunanistan'a gitti. Kadroda uzun süreli sakatlıktan çıkan Caner Erkin de yer aldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turunda Olympiakos ile oynayacağı maç için Yunanistan'a gitti. Kadroda uzun süreli sakatlıktan çıkan Caner Erkin de yer aldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turunda yarın TSİ 23.05'te Olympiakos ile oynayacağı karşılaşma için öğle saatlerinde özel uçakla Yunanistan'a gitti. Sabiha Gökçen Havalimanından hareket eden kafileye, Teknik Direktör Şenol Güneş tüm futbolcuları dahil etti. Ekim ayında yaşadığı sakatlıktan sonra aşil tendonundan ameliyat olan Caner Erkin'in de Olympiakos maçı kadrosunda yer alacağı öğrenildi.

Siyah-beyazlılar, Olympiakos maçı için son çalışmasını TSİ 22.00'de maçın oynanacağı Georgios Karaiskakis Stadında yapacak. TSİ 21.30'da Teknik Direktör Şenol Güneş bir basın toplantısı düzenleyecek.

