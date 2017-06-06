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Beşiktaş yöneticisinden Abdullah Avcı'ya ödül
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Beşiktaş yöneticisinden Abdullah Avcı'ya ödül

Cemiyet dünyasının önde gelen dergilerinden Quality of Magazine'in düzenlediği 8. Quality Ödülleri'nde Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya ödül verdi.

Cemiyet dünyasının önde gelen dergilerinden Quality of Magazine'in düzenlediği 8. Quality Ödülleri'nde Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya ödül verdi.
Sosyete, cemiyet ve iş dünyasına yön veren dergilerden Quality of Magazine'in düzenlediği 8. Quality Ödül Töreni, renkli görüntülere sahne oldu. Baltalimanı'nda bulunan Portaxe'te yapılan geceye iş, sanat ve spor dünyasının önde gelen isimleri katıldı. 'En Quality Spor Adamı' seçilen Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya ödülünü Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil verdi. Usta gazeteci Salih Keçeci yönetiminde çıkan Quality of Magazine'in 'En Quality Spor Adamı' seçtiği Abdullah Avcı, ödülünü Beşiktaşlı bir yöneticiden aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. 'En Quality Spor Kulübü Başkanı' seçilen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise, başka bir davette bulunduğu için geceye katılamadı. Fikret Orman'ın ödülünü, Ahmet Ürkmezgil aldı.

"BEŞİKTAŞLILAR'IN GÖNLÜNDE TAHT KURDU"
Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, "Eski bir gazeteci olarak bu dergiyi kutluyorum. Salih Keçeci ve ekibi çok güzel bir işe imza atıyor. Kendisini gönülden kutluyorum. Abdullah Hoca bu sene bizi çok çok zorlayan, oynattığı futbolla Beşiktaşlılar'ın da gönlünde taht kuran, elindeki imkanlarla ligi çok renkli hale getiren çok değerli bir hocamız. Gerçekten bu ödülü ona vermeniz çok doğru bir tarar. Ben hocamı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖDÜL ALDIKÇA DAHA İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"
Ahmet Ürkmezgil'den ödülünü alan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da, "Ahmet Ağabey'le rekabetin dışında çok güzel bir dostluğumuz var. Quality Dergisi'ne ve sizlere, beni bu ödüle layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. 2005 senesinden itibaren tanınan bir teknik direktör olmaya başladım. Eğitim ve sağlık da dahil olmak üzere bütün projelerde bulunarak destek olmaya çalışıyorum. Bu ödülleri aldıkça daha da güçleniyoruz. Daha iyisini yapmaya çalışıyorum. İlk defa Ahmet Ağabey'in elinden ödül alıyorum. Benim için de çok güzel bir duygu. Beni bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu. Gecede sanat dünyasından Tarık Ünlüoğlu, Selçuk Yöntem, Gonca Vuslateri, Ozan Akbaba, Serkan Kaya, Bengü, Derya Uluğ ve Yonca Evcimik de ödül alan isimler oldu.
(Bozhan Memiş / İHA)

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