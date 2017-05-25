Beşiktaş yarı finale yükseldi

Spor Toto Basketbol Ligi'nin Play-Off serisi ilk tur 2. maçında Gaziantep Basketbol, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'a 70-77 mağlup oldu. Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip takımı yarı finale yükseldi.
Spor Toto Basketbol Ligi'nin Play-Off serisi ilk tur 2. maçında Gaziantep Basketbol, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'a 70-77 mağlup oldu. Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip takımı yarı finale yükseldi.
KÜNYE Salon: Karataş Hakemler: Yener Yılmaz xx, Ahmet Ersan Ergüler xx, Ali Şakacı xx Gaziantep Basketbol: Cherry xx 10, Rautins xx 7, Haislip xxx 20, Jefferson xx 8, Alper x 1, Balazic xx 2, Altan x, Denmon xxx 20, Ruzic xx 2 Başantrenör: Stefenos Dedas Beşiktaş Sompo Japan: Thompson xx 10, Roll xx 10, Stimac xx 9, Clark xxx 21, Erkan x, Weems xx 6, Muratcan x, Kenan Sipahi xx 7, Sertaç xx 3, Strawberry xx 11 Başantrenör: Ufuk Sarıca 1. Periyot: 20-15 (Gaziantep Basketbol lehine) Devre: 33-34 (Beşiktaş lehine) 3. Periyot: 16-14 (Gaziantep Basketbol lehine) 5 Faul: Thompson (Beşiktaş Sompo Japan) (Lider Olgun/İHA)
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