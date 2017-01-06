Beşiktaş Vodafone Arena Stadı yakınında düzenlenen terör saldırısına ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Beşiktaş Vodafone Arena Stadı yakınında düzenlenen terör saldırısına ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
IHAAW220256-ASA/06-01-2017
- Beşiktaş Vodafone Arena Stadı yakınında düzenlenen terör saldırısına ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
06.01.2017 22:02:56 TSI
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