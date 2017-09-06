Beşiktaş, Vida'yı Ocak ayında getiriyor!

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş Kulübü'nün, D. Kiev'in yıldız savunma oyuncusu Domagoj Vida ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladığı ortaya çıktı.

OCAK AYINDA GELECEK

Haber1903'ün haberine göre; Transfer dönemi için kulübü D. Kiev'in 6 milyon Euro istemesinin ardından siyah-beyazlı yönetimin daha önce ön protokol imzaladığı Vida'yı ocak ayında alacağı vurgulandı.

PROTOKOLDEN VAZGEÇERSE 5 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Vida, Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon Euro civarında para alacak. Tarafların protokolden vazgeçmesi durumunda 5 milyon euroluk cezai yaptırımında olacağı öğrenildi.