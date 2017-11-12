12.11.2017 22:11 Beşiktaş ve Trabzonspor camiası bu nikahta bir araya geldi

Beşiktaş'ın teknik kadrosunda yer alan Emir Şiranlı Trabzon'da dünya evine girdi. Nikahta Trabzonspor ile Beşiktaş camiası bir araya geldi. Beşiktaş'ın teknik kadrosunda yer alan Emir Şiranlı Trabzon'da dünya evine girdi. Nikahta Trabzonspor ile Beşiktaş camiası bir araya geldi.

Trabzon'da bir otelde Gülşah Ertürk ile dünya evine giren Şiranlı'nın şahitliklerini Beşiktaş Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Samet Aybaba ve Trabzonlu İşadamı Şükrü Köleoğlu yaptı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in kıydığı nikaha Trabzonspor'un eski başkanları Özkan Sümer, Faruk Özak ve Trabzonspor'un eski asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu da katıldı.



