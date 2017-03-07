Beşiktaş ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş Kulübü, çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile Galatasaray ise saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor da Antalyaspor maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Beşiktaş Kulübü, çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile Galatasaray ise saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor da Antalyaspor maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu bugün yapılan toplantı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkleri açıkladı. PFDK'ya yapılan sevkler şu şekilde:

"Beşiktaş Kulübü'nün 04.03.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş -Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün 05.03.2017 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK-Aytemiz Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Adanaspor Kulübü'nün 05.03.2017 tarihinde oynanan Adanaspor -Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Kayserispor Kulübü'nün 05.03.2017 tarihinde oynanan Kayserispor-Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Antalyaspor Kulübü'nün 06.03.2017 tarihinde oynanan Antalyaspor -Galatasaray Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Galatasaray Kulübü'nün 06.03.2017 tarihinde oynanan Antalyaspor-Galatasaray Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü teknik direktörü Igor Tudor'un aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.03.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü idarecisi Levent Nazifoğlu'nun 06.03.2017 tarihinde Beyaz Tv kanalında yayınlanan 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 07.03.2017 tarihinden itibaren olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Şanlıurfaspor Kulübü'nün 04.03.2017 tarihinde oynanan Şanlıurfaspor-Adana Demirspor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Boluspor Kulübü'nün 04.03.2017 tarihinde oynanan Boluspor-Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Eskişehirspor Kulübü'nün 04.03.2017 tarihinde oynanan Boluspor-Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Elazığspor Kulübü'nün 04.03.2017 tarihinde oynanan Elazığspor-Göztepe TFF 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Balıkesirspor Kulübü'nün 05.03.2017 tarihinde oynanan Balıkesirspor-Evkur Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün 05.03.2017 tarihinde oynanan Balıkesirspor-Evkur Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

