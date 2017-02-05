Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri

Kupada, Kayserispor, Boluspor ve Darıca Gençlerbirliği'nin yer aldığı D Grubu'nu lider tamamlayan Beşiktaş; Amed Sportif Faaliyetler ve Menemen Belediyespor'un da bulunduğu C Grubu'nu Gençlerbirliği'nin ardından ikinci bitiren Fenerbahçe ile eşleşti.

Beşiktaş Arena'da saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçını FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Kariyerinde ikinci derbisine çıkacak Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ile Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

EZELİ REKABETTE 343. RANDEVU

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Beşiktaş 343. randevularına çıkacak. İki takım arasında daha önce oynanan 342 maçta ise üstünlük Fenerbahçe'de bulunuyor. İki takım daha önce 342 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçlarda siyah-beyazlı takım 126 galibiyet elde ederken, Kanarya ise rakibini 127 kez mağlup etti. Taraflar 89 karşılaşmada da birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Beşiktaş, evinde oynadığı mücadelelerde ise rakibini 83 kez yenmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerin Dolmabahçe'de 42 galibiyeti bulunurken, 42 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Babel, Quaresma, Talisca, Cenk

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet, Josef, Lens, Aatıf, Alper, Fernandao