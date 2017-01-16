Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Beşiktaş ustalık ve tecrübeyle bize üstünlük sağladı'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Beşiktaş ustalık ve tecrübeyle bize üstünlük sağladı'

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 'Müsabakanın özellikle ikinci yarısında Beşiktaş üzerinde baskımızı kurmuş olmamıza rağmen gole giden yolları bulamadık. Beşiktaş takımı ustalık ve tecrübe ile bize bir üstünlük sağladı ve galip geldi' dedi.

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Müsabakanın özellikle ikinci yarısında Beşiktaş üzerinde baskımızı kurmuş olmamıza rağmen gole giden yolları bulamadık. Beşiktaş takımı ustalık ve tecrübe ile bize bir üstünlük sağladı ve galip geldi" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Osmanlıspor 2-0 yenildi. Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maç hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maç öncesi favorinin Beşiktaş olmasına rağmen, müsabakanın içerisinde olmayı isteyen bir takım görüntüsü verdiği için oyuncularına teşekkür ettiğini belirten Akçay, "Fiziksel veriler lehimize görünse de son vuruşlar ve taktik, beceri konusunda maçın sonucuna baktığımızda yeterli kadar başarılı olamadığımız gözleniyor. Gollerin klas vuruşlarla olması oyuncuları tebrik etmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Tebrik ederim iyi vuruşlar oldu. Müsabakanın özellikle ikinci yarısında Beşiktaş üzerinde baskımızı kurmuş olmamıza rağmen gole giden yolları bulamadık. Beşiktaş takımı ustalık ve tecrübe ile bize bir üstünlük sağladı ve galip geldi. Tebrik ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalar da her iki takıma da başarılar diliyorum" diye konuştu.
"Transfer süreci devam ediyor. Üçüncü bölge eylemleri bütün futbolun kendi içerisinde zordur" diyen Akçay, şunları kaydetti:
"Blok savunmalara karşı önlem almak için 4 veya 5 seçeneğiniz vardır. Burada da yaratıcı oyunculara ihtiyaç duyulur. Böyle bir oyuncularınız varsa çözüm üretirsiniz. Eğer size hareket alanı bırakmıyorsa bu sefer başka seçenekler ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla zorlandığımızı söyleyebilirim. Oyuncularımı kutluyorum. Eksiklikten söz edemem. Antrenörlük yaşantımda hiçbir zaman cezalı oyuncular ya da sakat oyuncularla alakalı arkasından konuşmadım, şimdi de konuşmayacağım. Sonuçta 25 kişilik oyuncu listemiz var. Bütün oyuncular bizim. Onun yerine oynayamıyorsa başarılı olamıyordur ya da beklemek zorunda kalıyordur, direk oyuncu değildir. Bu pozisyonlara hem oyuncularımız hem bizler bilerek bu hazırlıkları yaparız. Ama hiçbir zaman oyuncularımız arasında bir fark var diyemeyiz. En azından ben diyemem."
(Abdullah Sarıca - Cem Geçim/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Fenerbahçe finalde
'Beşiktaş ustalık ve tecrübeyle bize üstünlük sağladı'
Anayasa değişiklik paketinde 'mükerrer imza' skandalı
Şenol Güneş: 'Quaresma'ya nedenini soracağım'
FETÖ'nün 'il ablası'na tutuklama
1,5 yaşındaki kızı yetim kaldı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Recep İvedik 5'in fragmanı yayınlandı
Recep İvedik 5'in fragmanı yayınlandı
Ekonomi, referandum sonucunu nasıl etkiler? Adil Gür'den başkanlık sistemi anketi
Ekonomi, referandum sonucunu nasıl etkiler? Adil Gür'den başkanlık sistemi anketi
Türk ordusuna kadın asker alınacak!
Türk ordusuna kadın asker alınacak!
PKK ve DEAŞ arasında kalleş işbirliği!
PKK ve DEAŞ arasında kalleş işbirliği!
Kılıçdaroğlu'nun talebine Bahçeli'den jet yanıt!
Kılıçdaroğlu'nun talebine Bahçeli'den jet yanıt!
Diyarbakır'da patlama!Olay yerinden ilk görüntüler
Diyarbakır'da patlama!Olay yerinden ilk görüntüler
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Fenerbahçe finalde
Fenerbahçe finalde
'Beşiktaş ustalık ve tecrübeyle bize üstünlük sağladı'
'Beşiktaş ustalık ve tecrübeyle bize üstünlük sağladı'
Anayasa değişiklik paketinde 'mükerrer imza' skandalı
Anayasa değişiklik paketinde 'mükerrer imza' skandalı
Şenol Güneş: 'Quaresma'ya nedenini soracağım'
Şenol Güneş: 'Quaresma'ya nedenini soracağım'
FETÖ'nün 'il ablası'na tutuklama
FETÖ'nün 'il ablası'na tutuklama
1,5 yaşındaki kızı yetim kaldı
1,5 yaşındaki kızı yetim kaldı
1,5 yaşındaki kızı yetim kaldı
1,5 yaşındaki kızı yetim kaldı
'Play-off hedefi mücadelemiz sürecek'
'Play-off hedefi mücadelemiz sürecek'
Mühendise terörden gözaltı
Mühendise terörden gözaltı
Bahçeli:CHP olmadık yollara sapmıştır
Bahçeli:CHP olmadık yollara sapmıştır
Sow minik Fenerbahçe taraftarının sesini duydu
Sow minik Fenerbahçe taraftarının sesini duydu
Diyarbakır şehitlerinin isimleri belirlendi
Diyarbakır şehitlerinin isimleri belirlendi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English