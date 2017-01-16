16.01.2017 22:57 'Beşiktaş ustalık ve tecrübeyle bize üstünlük sağladı'

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 'Müsabakanın özellikle ikinci yarısında Beşiktaş üzerinde baskımızı kurmuş olmamıza rağmen gole giden yolları bulamadık. Beşiktaş takımı ustalık ve tecrübe ile bize bir üstünlük sağladı ve galip geldi' dedi. Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Müsabakanın özellikle ikinci yarısında Beşiktaş üzerinde baskımızı kurmuş olmamıza rağmen gole giden yolları bulamadık. Beşiktaş takımı ustalık ve tecrübe ile bize bir üstünlük sağladı ve galip geldi" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Osmanlıspor 2-0 yenildi. Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maç hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maç öncesi favorinin Beşiktaş olmasına rağmen, müsabakanın içerisinde olmayı isteyen bir takım görüntüsü verdiği için oyuncularına teşekkür ettiğini belirten Akçay, "Fiziksel veriler lehimize görünse de son vuruşlar ve taktik, beceri konusunda maçın sonucuna baktığımızda yeterli kadar başarılı olamadığımız gözleniyor. Gollerin klas vuruşlarla olması oyuncuları tebrik etmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Tebrik ederim iyi vuruşlar oldu. Müsabakanın özellikle ikinci yarısında Beşiktaş üzerinde baskımızı kurmuş olmamıza rağmen gole giden yolları bulamadık. Beşiktaş takımı ustalık ve tecrübe ile bize bir üstünlük sağladı ve galip geldi. Tebrik ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalar da her iki takıma da başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Transfer süreci devam ediyor. Üçüncü bölge eylemleri bütün futbolun kendi içerisinde zordur" diyen Akçay, şunları kaydetti:

"Blok savunmalara karşı önlem almak için 4 veya 5 seçeneğiniz vardır. Burada da yaratıcı oyunculara ihtiyaç duyulur. Böyle bir oyuncularınız varsa çözüm üretirsiniz. Eğer size hareket alanı bırakmıyorsa bu sefer başka seçenekler ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla zorlandığımızı söyleyebilirim. Oyuncularımı kutluyorum. Eksiklikten söz edemem. Antrenörlük yaşantımda hiçbir zaman cezalı oyuncular ya da sakat oyuncularla alakalı arkasından konuşmadım, şimdi de konuşmayacağım. Sonuçta 25 kişilik oyuncu listemiz var. Bütün oyuncular bizim. Onun yerine oynayamıyorsa başarılı olamıyordur ya da beklemek zorunda kalıyordur, direk oyuncu değildir. Bu pozisyonlara hem oyuncularımız hem bizler bilerek bu hazırlıkları yaparız. Ama hiçbir zaman oyuncularımız arasında bir fark var diyemeyiz. En azından ben diyemem."

(Abdullah Sarıca - Cem Geçim/İHA)

