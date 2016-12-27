27.12.2016 22:34 Beşiktaş turu kaptı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta karşılaşmasında sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta karşılaşmasında sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup etti.



MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Ömer'in ceza sahası içi sağ çaprazdaki Kerim Frei'a attığı pasta, Kerim şutunu çekti. Top kaleci Soner Şahin'de kaldı.

24. dakikada Gökhan İnler'in şık ara pası sonrası ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ömer'in vuruşunda top dışarıya gitti.

27. dakikada Olcay'ın sol kanattan içeri çevirdiği topla buluşan Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

33. dakikada Beck'in sağ çaprazdan verdiği pasta ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerim'in şutunda meşin yuvarlak kornere gitti.

34. dakikada Olcay'ın kullandığı kornerde ön direkte Talisca kafayı vurdu meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

54. dakikada ceza sahası önü sol çaprazdaki Adriano'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Talisca'nın vuruşunda top kaleci Soner'de kaldı.

72. dakikada Olcay'ın sol kanattan attığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer Şişmanoğlu kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

90+1. dakikada Gökhan İnler'in ara pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Kerim Frei'n vuruşunda top dışarı gitti.



KÜNYE

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx

Beşiktaş: Tolga xx, Beck xx, Fatih Aksoy xx, Atınç xx, Adriano xx (Enes dk. 76 x), Tolgay xx (Eslem dk. 71 x), Gökhan İnler xx, Kerim xx, Talisca xxx (Aras dk. 60 x), Olcay xxx, Ömer xx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Sezer Yıldırım, Hamza Küçükköylü, Sedat Şahintürk

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Boluspor: Soner xx, Fatih xx, Necati xx, Arapi xx, Özgür Özkayaxx, Burak xx (Özgür İleri dk. 46 x), Cengiz xx, Cumali xx, Tunahan xx (Yusuf dk. 46 x), İsmail xx (Furkan dk.76 x), Ozan xx

Yedekler: Melih, Hakan, Emrullah, Kutay

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Talisca (dk. 34), Ömer (dk. 72) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Cengiz (Boluspor), Talisca, Tolgay (Beşiktaş)



